天氣》中南部低溫探10度！強冷氣團凍到周六 這兩天最有感

由於強烈大陸冷氣團南下，明（6）日氣溫逐漸下降，西半部及宜蘭普遍低溫11至14度，花東約16至17度，中南部近山區平地有局部10度左右或以下低溫，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲。氣象署表示，周三、周四（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大。

氣象署指出，明天東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區多雲到晴；溫度方面，西半部及宜蘭清晨普遍低溫11至14度，花東約16至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下低溫，各地白天高溫下降，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度，中南部日夜溫差較大。

氣象署說明，周三至周六（7日至10日）水氣偏少，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；周三、周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大，周五、周六（9日、10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。

下周日、下周一（11日、12日）基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周日東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷，下周一東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大。

