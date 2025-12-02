天氣》今掉8度越晚越冷 明、後天探底剩12度

今天東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有雨，並有大雨機率，中部以北及東半部也有局部短暫雨，氣溫明顯下降，北部昨高溫27、28度，今天剩下20度左右，且越晚越冷，入夜降至13度；明、後天（4、5日）水氣減少，清晨輻射冷卻加成，低溫下探12度。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台灣越晚越冷，白天約21度，到了晚上剩下13度，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫也會下滑。

最新模式模擬顯示，明天、周五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率；清晨苗栗以北平地低溫下探12度，台北觀測站則降至15度左右。

吳德榮說明，這波冷空氣仍屬東北季風，未達大陸冷氣團標準，但今起3天北部明顯轉冷，明、後天清晨因輻射冷卻加成，各地偏冷，應注意保暖。

吳德榮表示，周六、日（6、7日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。下周一（8日）東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨，氣溫略降；下周二（9日）東北季風減弱，氣溫略升。

最新歐洲系集模式模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動有發展成颱的機率，下周大致循天琴的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，對台灣沒有威脅。

