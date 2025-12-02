天氣》今掉8度越晚越冷 明、後天探底剩12度
今天東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有雨，並有大雨機率，中部以北及東半部也有局部短暫雨，氣溫明顯下降，北部昨高溫27、28度，今天剩下20度左右，且越晚越冷，入夜降至13度；明、後天（4、5日）水氣減少，清晨輻射冷卻加成，低溫下探12度。
氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台灣越晚越冷，白天約21度，到了晚上剩下13度，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫也會下滑。
最新模式模擬顯示，明天、周五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率；清晨苗栗以北平地低溫下探12度，台北觀測站則降至15度左右。
吳德榮說明，這波冷空氣仍屬東北季風，未達大陸冷氣團標準，但今起3天北部明顯轉冷，明、後天清晨因輻射冷卻加成，各地偏冷，應注意保暖。
吳德榮表示，周六、日（6、7日）東北季風減弱、水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。下周一（8日）東北季風增強，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨，氣溫略降；下周二（9日）東北季風減弱，氣溫略升。
最新歐洲系集模式模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動有發展成颱的機率，下周大致循天琴的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，對台灣沒有威脅。
更多中時新聞網報導
NBA》傑倫威廉斯歸營 雷霆如虎添翼
賈永婕誇公主王子 王陽明要新郎別喝醉
聽女兒初生啼哭 陳澤耀幫妻擦眼淚
其他人也在看
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 5
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
越晚越冷！今12度低溫來襲伴雨勢 冷到週六氣溫才回升
今晨觀測資料顯示，迎風面降水回波增多，北部、東北部及東部開始有局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降，其他地區氣溫亦降。各地區氣溫為：北部21至13度、中部15...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
強冷空氣還在路上！氣象專家曝「最冷時間點」：先濕後乾
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（1）日全台降溫有感，各地天氣呈現陰冷狀態，對此，氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣「先濕後乾」，預計週三白天就會到...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
明起氣溫下滑！本波東北季風「低溫探11度」 最強時段曝光
明（2）日起底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，北部及西部沿海風勢提升，要注意偶有較大陣風。水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
洛鞍颱風最快這天生成！專家點名「1縣市」連下7天雨
【高沛生／綜合報導】菲律賓東方海面熱帶擾動發展迅速，氣象專家賈新興表示，最快周四、周五就可能生成今年第28號颱風「洛鞍」，一路西進朝南海移動，對台灣無直接影響。不過本週兩波東北季風接力影響，北台與宜蘭降雨明顯，天氣反覆。短期氣候趨勢也顯示，12月中旬起台灣偏暖、宜蘭降雨偏多，冬季前期變化值得留意。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
要變天了！雨炸7天熱區一次看 「再探15度以下」時間曝光
台北太陽公公出來了！但要小心日夜溫差大，早出晚歸的民眾記得適時增添衣物。未來的天氣變化如何呢？氣象專家賈新興今（2）日就提醒，低溫再探15度以下的時間，以及3日開始至9日，可能出現下雨情形的地方。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 7
強冷空氣要來了！明降溫越晚越冷 北台連2天急凍12度
今天(2日)環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮指出，明(3日)起「東北季風」增強、挾強冷空氣南下，週四、五的清晨，北台平地最低氣溫約可降至12度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
強冷空氣要來了！下探12℃先濕後乾 本週天氣一圖秒懂
【高沛生／綜合報導】本週冷空氣再度南下，台灣天氣將呈現「先濕、後乾」的明顯轉折。氣象專家提醒，週三深夜至週四清晨是此波最冷時段，北台灣最低溫恐下探 12°C，北部與宜蘭冷意明顯。迎風面仍有局部短暫雨，提醒民眾提前調整衣物，留意日夜溫差加大。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置
本週最冷時刻要來了！鄭明典曝酷寒0度線位置EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
東北季風發威！本週「最凍時段」曝光 低溫恐跌剩11度
今（1）日華南雲系東移，中部以北有局部短暫陣雨，中午過後將逐漸趨緩，轉為多雲到晴的天氣。天氣風險分析師薛皓天說明，明日底層東北季風逐漸增強，中高層槽線逐漸通過，水氣有稍減少，北部及東部迎風面局部仍有短暫雨，氣溫會開始下滑，中部以南維持多雲到晴天氣，白天高溫也稍下滑，不過感受仍暖熱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨
淑麗氣象／今晚變天！明晨低溫恐降至14度 3地區防大雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度
中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨
即時中心／林耿郁報導今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。民視 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
氣溫驟降！12/3起北台轉濕冷 高山有望降雪
入冬首波強冷空氣即將於明（3）日南下，白天起氣溫將明顯下滑且越晚越冷，北台灣從晚間開始轉為濕冷。此波低溫將持續到週五（6日）清晨，離島部分恐下探12°C，中部以北與東北部3500公尺以上高山更有機會出現降雪。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
淡水人停水3天！侯友宜喊恢復八成慘遭洗版
[NOWnews今日新聞]新北市淡水區部分區域因淡北道路施工挖破管線而自11月28日中午起暫停供水，原公告恢復供水時間卻一延再延。即使台灣自來水公司表示，已在昨（30）日下午5點恢復供水，實際上崁頂里...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
今越晚越冷！入冬第1波冷空氣襲 低溫探14°度2時段最凍、高山有望飄雪
中央氣象署指出，今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢；在氣溫方面，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
又要變天！專家揭「這2天」防雨彈…回暖時間曝光
生活中心／于士宸報導本週天氣仍受東北季風影響，中央氣象署指出，今日（1）桃園以北、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨；清晨至上午由於中層雲系通過，新竹以南地區也有零星降雨，下午起各地將轉為多雲到晴的天氣。對此，民視氣象主播林嘉愷預測未來一週天氣型態，指出「這2天」隨著東北季風增強，會有明顯降雨增加機率；「這3天」則氣溫下降，會有與上週差不多的強度，至於回暖時間則在週末。民視 ・ 1 天前 ・ 1