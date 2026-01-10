天氣》今晚再降溫！鄭明典秀1圖：冷空氣有往北撤退的趨勢

今（10日）晚至明天（11日）大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部整天又會變得比較偏冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度。下周一（12日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨。前氣象局長鄭明典表示，冷空氣有往北撤退的趨勢，對處於副熱帶的台灣來說，受到影響的機率降低。

今晚到明天大陸冷氣團南下及影響，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右，清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，高溫方面，北部及東北部在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大。

廣告

今晚至明晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，下周一（12日）清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，輻射冷卻影響，各地夜晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，晚間中部以北山區亦有零星短暫雨。

下周二（13日）東北季風稍增強，下周三（14日）東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區及1/13中部以北山區亦有零星短暫雨。下周四（15日）起東北季風減弱，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；下周四、下周五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

前氣象局長鄭明典在臉書貼出「500百帕重力為高度單日平均圖」，稱脊線呈西北-東南走向，這樣的脊場，脊線西方的南風強，可以比較有效率地把南方暖空氣往北送，相對地脊線東側冷空氣流動偏向由西往東走，往南的效率降低。「這通常代表大尺度的冷空氣有往北撤退的趨勢，對副熱帶的台灣來說，受到強冷北方空氣影響的機率就降低了！」

