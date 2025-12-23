天氣》今晚變天 明起濕冷下探10度 急凍3天

今天東北季風增強，北台灣氣溫稍降，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；晚上冷空氣南下、水氣增多，北部及東北部有局部大雨，氣溫持續下降。明天至周六（25至27日）冷空氣籠罩，達大陸冷氣團等級的機率高，北台灣濕冷，低溫下探10度，3000公尺左右高山有飄雪機會。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨晴朗，西半部有輻射霧，最低溫在新竹關西12.4度，其他地區約13至17度；下半天冷空氣逐漸南下，北部及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，北台灣氣溫持續下降。

廣告 廣告

最新模式模擬顯示，明天至周六冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台灣濕冷，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨機率；由於模式略調強，平地最低溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波大陸冷氣團的機率高。

吳德榮表示，明天至周六0度線逐漸降至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山，若水氣配合皆有零星飄雪機率；2000公尺左右高山氣溫也降至接近0度，冰霰、霧淞等固態降水機率高。

最新模式模擬顯示，周日（28日）轉乾，北部雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率，氣溫略升；下周一、二（29、30日）東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨。

更多中時新聞網報導

「華亞科擴大案」復活 劉世芳樂觀其成

百年故宮挨批守舊 外籍遊客僅微成長

17億美元身價 最富女歌手 泰勒絲經濟學 超吸金典範