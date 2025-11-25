天氣》今晨低溫11.6度 明轉雨再冷3天

今天清晨各地偏冷，最低溫在苗栗11.6度，其他地區約13至15度，僅迎風面地區有零星降雨機率；明天（27日）另一波東北季風挾水氣影響，北部、東半部有局部短暫雨；周五至周日（28至30日）轉乾，各地天氣晴朗穩定，白天氣溫回升，不過清晨因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度低溫，應留意日夜溫差大。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，結構鬆散的高層雲系通過，無降水回波，東北部有局部零星飄雨機率；白天東北季風減弱，各地晴時多雲，北台灣偏冷，中南部舒適、早晚微冷，北部15至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至26度。

廣告 廣告

吳德榮表示，明天另一波東北季風挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨機率，背風面多雲時晴。周五水氣東移，迎風面轉乾，周六、日大陸高壓影響，連續3天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；吳德榮提醒，周五至周日清晨輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右低溫。

熱帶低壓昨晚生成天琴颱風，今晨已進入南海，向西北西前進，強度持續增強，不影響台灣。

最新模式模擬顯示，下周一（12月1日）天琴外移的高層雲系通過，東北季風低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨，西半部雲量稍增，北部氣溫下降。下周二（2日）迎風面再轉乾，各地晴朗穩定。

更多中時新聞網報導

半導體用電增幅3年半新高 傳產冷

傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜

教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議