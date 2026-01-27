天氣》今晨低溫12度 下波冷空氣更強 凍更久

今天東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，清晨最低溫出現在新竹12度，北部、東半部有局部短暫雨，大台北山區及基隆北海岸雨勢較大；明天至周六（29至31日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升。周六晚上另一波東北季風南下，北部、東半部轉濕冷，影響至下周二（2月3日）；下周三、四（4、5日）輻射冷卻明顯，台北測站有機會降至14度，短暫觸及大陸冷氣團標準。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，台灣附近中低雲很多，北部、中部山區有明顯降雨，清晨最低溫在新竹12度，其他地區約12至14度；今晚至明晨低溫仍可降至12度左右。

吳德榮表示，明天至周六各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率，冷空氣減弱，氣溫逐日回升。明天北部微涼、中南舒適；周五、六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，周六晚上另一波冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；周日至下周二受冷空氣影響，北台灣偏冷，北部、東半部及中部山區有局部短暫雨；下周二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。

下周三至周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，不過吳德榮提醒，因夜間輻射冷卻強，早晚氣溫偏低，日夜溫差很大；尤其下周三、四清晨，台北測站有機會觸及大陸冷氣團標準（≦14度），提醒民眾留意氣溫變化。

