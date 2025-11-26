天氣》今晨10.5度創入秋新低 下波濕冷時間曝

今天受東北季風影響，清晨偏冷，最低溫在新竹10.5度，其他地區約13至16度；此外水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他各地也有降雨機率。明起至周日（28至30日）逐漸轉乾，白天氣溫回升，不過清晨因輻射冷卻加成，低溫只有12度左右；下周三（12月3日）另一波東北季風增強，北部及東半部再轉濕冷。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，南方雲層系接近，伴隨降水回波，恆春半島降雨較明顯。最新歐洲模式模擬，今東北季風挾南方水氣影響，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨機率，恆春半島降雨較明顯，其他地區雲量略增。

氣溫方面，今白天北部偏涼、中南部舒適，各地早晚微冷，北部15至23度、中部15至28度、南部16至28度、東部13至26度。

最新模式模擬顯示，明水氣東移，天氣好轉，周六、日大陸高壓影響，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升，日夜溫差擴大；吳德榮提醒，周五至周日的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將出現12度左右低溫。

吳德榮表示，下周一、二（12月1日、2日）天琴颱風外移的高層雲系通過，雲量略增，偶有局部零星飄雨機率，氣溫略降；下周三另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降，北台灣轉涼。

颱風方面，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，天琴進入南海，已增強為中度颱風，向西北西前進，強度持續增強，沒有侵台機率。

