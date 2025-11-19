天氣》今晨12.8度 白天回溫 下波濕冷時間曝

今天持續受東北季風影響，各地偏冷，清晨最低溫在南投12.8度，其他地區也只有13、14度，白天冷空氣逐漸減弱，氣溫回升；明天至周日（21至23日）各地大致晴朗穩定，僅基隆北海岸及東北部有少量降雨機率；下周一（24日）晚上起另一波東北季風增強，迎風面北部及東北部再轉濕冷。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨最低溫在南投12.8度，冷空氣比昨天略減弱，不過中南部清晨因輻射冷卻效應，氣溫比昨天還低，約在14度左右。

吳德榮表示，今晨台灣上空雲層鬆散，降水回波不明顯，僅東北部有局部零星飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今低層水氣減少，基隆北海岸、東北部偶有局部短暫降雨機率；白天起氣溫逐漸回升，北台灣仍偏涼，中南部白天舒適，今北部14至23度、中部13至25度、南部14至27度、東部14至26度。

最新模式模擬顯示，明天至周日迎風面仍有少量水氣，基隆北海岸、東北部偶有局部短暫降雨機率，背風面晴朗穩定；明天、周六（22日）北部偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日各地氣溫回升。

吳德榮指出，下周一晚上起有一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北部氣溫下降；下周二（25日）下午東北季風轉乾，各地天氣漸趨穩定；下周三（26日）各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

