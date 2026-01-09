天氣》今晨3.9度凍爆 晚上又有一波冷氣團

今天受輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，最低溫出現在新竹關西3.9度，其他地區普遍在6至10度；氣象專家吳德榮表示，今白天氣溫略回升，不過晚上起又有另一波冷空氣南下，入夜氣溫仍偏低，影響至下周一（12日）清晨。此外菲律賓東方海面下周有颱風生成的機率，是否會間接影響台灣的天氣？因各國模式還在調整，應持續觀察。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨各地晴朗，強輻射冷卻效應帶來極低溫，新竹關西僅3.9度，苗栗、桃園皆在6度以下，新北6.3度，台北、基隆7度，其他地區約在7至10度。

最新歐洲模式模擬顯示，今白天氣溫略升，北部6至20度、中部10至23度、南部10至23度、東部9至20度；傍晚起至下周一清晨另一股冷空氣補充南下，西半部天氣晴朗，迎風面雲量略增，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，今晚至明晨輻射冷卻減弱，氣溫略升但仍偏低；明白天受冷空氣影響，氣溫再降，明晚至下周一清晨輻射冷卻增強，氣溫偏低。

最新模式模擬顯示，下周一白天起至周五（16日）各地天氣晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫回升，但輻射冷卻偏強，連日早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大；吳德榮提醒，未來一周要留意日夜氣溫變化劇烈。

