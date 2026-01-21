天氣》今晨8.4度 凍到明天 下波變天時間曝

今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜花地區天氣寒冷，清晨最低溫在雲林8.4度，各地約在9至11度；基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，苗栗以北及東半部也有降雨機率。周六至下周二（24至27日）冷空氣減弱，氣溫逐日回升，不過夜間輻射冷卻強，氣溫仍偏低；下周二下午另一波冷空氣南下，北部、東半部再降溫轉雨。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨；最低溫在雲林8.4度，新北、桃園、嘉義都不到9度，其他地區約在9至11度。

吳德榮表示，今、明兩天強烈大陸冷氣團籠罩，今北台灣整天濕冷，明白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部多雲時晴，白天偏涼、早晚冷的天氣。今北部9至13度、中部9至21度、南部10至24度、東部11至22度。

最新模式模擬顯示，周六至下周二各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率；冷空氣減弱，氣溫逐日回升，白天溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大。

下周二下午另一波冷空氣南下，強度大約是東北季風等級，北部及東半部轉雨、氣溫下降；下周三（28日）北部雨後多雲，中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；下周四、五（29、30日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨。

