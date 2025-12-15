天氣》今晨9度！水氣將移入 高山周末前有望降雪

雖然冷氣團昨日已開始減弱，但今天（16日）清晨還是很冷，新竹、雲林、嘉義低溫都只有9度左右，台北市也僅11.8度，氣象署已針對7縣市發布低溫特報，不過全台白天高溫上看26、27度，日夜溫差明顯；氣象署表示，本周五、周六（19、20日）水氣較豐沛，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率，民眾上山追雪需注意自身安全。

中央氣象署今日清晨針對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市及金門縣等，7縣市發布黃色低溫特報，有10度以下氣溫發生機率，提醒民眾注意保暖。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴朗穩定，冷空氣持續減弱，白天溫度穩定回升，北部、東部高溫約27度，中南部高溫可達29度，是「白天舒適微熱、晚偏涼」的天氣，日夜溫差相當明顯。

吳德榮表示，最新模擬顯示，明天、周四（17、18日）西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、大台北東側及東半部有雨，白天北舒適南微熱、早晚較涼；周五有雲層從南海北上，各地山區、東半部轉雨，平地也有零星雨勢；周六降雨機率會再增加；下周日（21日）一波東北季風南下，北台灣轉涼有雨；下周一（22日）迎風面轉乾，天氣會有所好轉。

氣象署指出，周五、周六水氣較豐沛，中部以北、東北部及東部3500公尺以上高山有零星降雪機率，也可能出現固態降水或結冰，民眾上山追雪需留意路面溼滑。

