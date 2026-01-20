天氣》今晨9.1度 還會更冷 北北基大雨特報

今天受強烈大陸冷氣團影響，清晨最低溫在雲林9.1度；環境水氣偏多，中央氣象署針對基隆北海岸及大台北山區發布大雨特報。氣象專家吳德榮表示，今天到周五（23日）強冷空氣籠罩，低溫下探8度，且濕冷感受更冷；今、明（22日）兩天2000公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面雲層較厚，伴隨降水回波及降雨；氣象署清晨發布大雨特報，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率。清晨最低溫在雲林9.1度，其他地區約在9至12度。

最新歐洲模式模擬顯示，今天至周五強冷空氣籠罩，今、明北台灣整天濕冷，北部、東半部有局部降雨，周五白天起北部轉多雲，東半部仍有局部短暫雨；中南部皆晴時多雲，白天偏涼、早晚冷。

吳德榮表示，這波冷空氣以符合強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，平地低溫約降至8度左右，雖未達寒流，但由於是濕冷，感覺會特別冷。今、明兩天2000公尺以上高山如太平山、合歡山、雪山等，皆有降雪機率。

最新模式模擬顯示，周六至下周二（24至27日）各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨機率；氣溫逐日回升，白天溫暖舒適，夜間輻射冷卻強，早晚偏冷，日夜溫差大。下周二下午至下周五（30日）東北季風南下，北部、東半部轉雨降溫，模式還在調整中，應持續觀察。

