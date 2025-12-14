天氣》今溫差暴衝！7度飆26度 下波東北季風抵達日曝

受大陸冷氣團影響，今天（15日）清晨是最冷的時間點，低溫僅11至14度，空曠地區在輻射冷卻影響下溫度會更低，全台最冷的新竹關西僅7.1度，白天起冷氣團威力減弱，加上陽光露臉，全台高溫回升到23至26度；氣象專家吳德榮指出，未來幾天各地晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，下周日（21日）有一波東北季風南下，迎風面轉雨、北台灣會明顯降溫。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（16日）兩天各地晴朗穩定，在輻射冷卻影響下，中部以北、部分平地的最低溫在10度以下；未來幾天，白天有陽光露臉，感受舒適，早晚感受則會偏冷，加上台灣東側水氣漸增，北海岸、東半部有局部短暫雨。

吳德榮提醒，最新模式模擬顯示，下周日有雲層東移，入夜後有一波「東北季風」等級的冷空氣南下，屆時迎風面將轉雨，北台灣會明顯降溫。

中央氣象署指出，今天清晨中部以北、宜蘭低溫僅11度，南部、花東地區也只有14度，竹苗近山區受輻射冷卻影響低溫跌破10度，白天冷氣團威力減弱，加上太陽出門上班，北部、東半部高溫回升至23度，中南部可達26度，日夜溫差相當明顯；降雨部分，僅宜蘭、台東及恆春半島有零星降雨機率，其餘各地為晴到多雲的乾冷天氣。

氣象署說，周三、周四（17、18日）東北季風稍微增強，北部、宜蘭溫度稍降，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有局部短暫雨，大台北平地、台東及恆春半島也有零星雨勢；下周日東北季風再增強，北部及宜蘭地區氣溫降低，桃園以北、宜花地區及恆春半島都有局部短暫雨。

