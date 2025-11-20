天氣》今起回溫周末飆30度 下波東北季風濕冷4天

今天早晚仍偏涼，清晨低溫約17至19度，白天氣溫回升，基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有短暫雨機率；明、後天（22、23日）周末假期氣溫持續回升，北部約26度，中南部達30度。下周一（24日）起東北季風增強，北台灣氣溫下降，低溫約16度，桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率增加，影響至下周四（27日）。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲，為基隆北海岸、東北部帶來局部降雨。

最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天迎風面仍有少量水氣，背風面多雲時晴；北部略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。今各地區氣溫：北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。

最新模式模擬顯示，周日至下周一白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨機率；下周一晚上東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北部氣溫下降。

中央氣象署表示，下周二至周四受東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，低溫下探16度，其他地區早晚涼；下周二各地多雲到晴，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，桃園以北及恆春半島有零星短暫雨；下周三、四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

