天氣》今起2波冷空氣接力襲台 最凍時間曝 低溫剩14度

今天冬至，東北季風增強，迎風面有雨轉涼，低溫降至19度左右，整天感受濕冷，周一、二水氣減少、東北季風減弱，但氣象署表示，周三（24日）馬上又有一波冷空氣南下，至少會影響至周六，且這波冷空氣強度較高，周五、六（26、27日）西半部低溫將下探14度；3200公尺以上高山可能降雪。

中央氣象署表示，今天東北季風增強，新竹以北、東半部地區雲量增加，有零星、局部短暫雨勢，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較明顯，溫度降至19度左右，其他地區則維持24度以上的天氣，感受溫暖舒適。

廣告 廣告

氣象署指出，明天持續受東北季風影響，北台灣低溫降至15度，天氣較涼，不過水氣會開始減少，周二東北季風短暫減弱，周三馬上又有一波冷空氣南下，至少會影響至周六，且這波冷空氣強度較高，周五、六（26、27日）西半部低溫將下探14度，提醒民眾需注意保暖。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，周三午後開始南下的冷空氣，雖然依然為東北季風等級，但強度較高、持續時間較長，不只北台灣轉濕涼，中南部也會降溫、雲量增加，周四、周五中南部山區有雨，3200公尺以上高山更會有降雪機率，但因各國模式仍有差異，將持續觀察最新天氣動態。

更多中時新聞網報導

靖娟uTagGo 校園推線上道安遊戲

Energy書偉當爸 馬年喜迎雙胞胎

勞動部：保障最低時薪 消費端影響不大