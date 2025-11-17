天氣》今越晚越冷！北台灣低溫12度 下周東北季風再一波

受東北季風影響，今天（18日）北台灣降溫有感，整天介於16至19度之間，南部白天雖然較溫暖，但入夜後也會開始變冷，降雨方面迎風面的北部、東北部水氣偏多，中央氣象署已針對北北基宜發布豪雨特報；氣象專家吳德榮提醒，最冷的時刻還沒到，明起（19日）苗栗以北清晨低溫只剩12度，這波東北季風要到周末才會趨緩，不過下周一（24日）馬上又有一波東北季風南下，北台灣氣溫將再下降。

氣象署表示，今天北台灣氣溫下降，整天介於16至19度之間；中部、花東清晨低溫也跌破20度，高溫僅22度左右；南部白天感受溫暖，高溫達到27度，但入夜後也會開始降溫，日夜溫差明顯，提醒民眾外出攜帶衣物保暖。

氣象署指出，今天迎風面水氣偏多，桃園以北、宜蘭整天都是陰雨的天氣，已針對台北市、新北市、基隆市及宜蘭縣發布豪雨特報，竹苗、花東及恆春半島也有零星降雨機率。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文表示，最新歐洲模式模擬顯示，明日起水氣雖然略為減少，但迎風面仍有局部降雨，而冷空氣持續南下，今天越晚各地感受越冷，明天、周四（19、20日）清晨苗栗以北只剩12度低溫，一直到周六（22日）為止各地都偏涼，下周日（23日）東北季風雖然會減弱，但下周一（24日）馬上又有一波東北季風南下，迎風面降雨機率增加，北台灣溫度也會再下降。

