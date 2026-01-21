天氣》低溫下探7度！大雨轟北台灣2地 高山有望降雪

明（22）日強烈大陸冷氣團影響，清晨西半部、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。氣象專家吳聖宇則指出，今（21日）晚到明日清晨，台北站有機會降到12度或以下，達到強烈大陸冷氣團標準，空曠地區低溫則在7-9度之間。

明日中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；清晨西半部及宜蘭低溫只有10至13度，花東為14、15度，西半部、宜蘭及金、馬局部地區有10度左右或以下氣溫發生的機率，預測白天北部及宜蘭高溫僅13至15度，花東約16至18度，中南部約18至21度。

天氣方面，由於環境水氣偏多，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區雲量亦偏多；若低溫與水氣配合，3000公尺以上及北部、宜蘭2000公尺以上的高山有零星降雪機率。

氣象署預報，下周五（23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴。

周六（24日）到下周一（26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；周六漸轉偏東風，水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周日、下周一轉為東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣象專家吳聖宇於臉書發文指出，今晚到明日清晨，台南以北到宜蘭都市地區今晚到明晨低溫約10-12度，台北站有機會降到12度或以下，達到強烈大陸冷氣團標準，空曠地區低溫則在7-9度之間。

