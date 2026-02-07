天氣》低溫下探8度！3地仍有局部大雨 除夕起恐濕又涼

明天寒流影響，西半部及宜蘭低溫約8至11度，今天（7日）晚上到明天（8日）清晨基隆北海岸及大台北、宜蘭山區仍有局部大雨發生的機率。下周一（9日）清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱；另除夕（16日）到初一（17日）東北季風再增強。

明天西半部及宜蘭低溫約8至11度，花蓮及台東12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，且北部、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。

降雨方面，今天晚上到明天清晨基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有雨，仍有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東、南部、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，而明天上午過後，桃園以北及宜蘭地區還是有局部短暫雨，花東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，新竹以南平地則為多雲到晴。

廣告 廣告

氣象署預報，下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測西半部、宜花及金門7~11度，台東及澎湖12度，馬祖6度。

下周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三（11日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼；基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四（12日）東北季風或大陸冷氣團影響，各地早晚偏冷，北部及宜蘭白天亦較涼；水氣減少，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五（13日）起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚仍偏涼

針對年節天氣，氣象署預報，小年夜（15日）各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。除夕到初一東北季風再增強，北部及宜蘭氣溫稍下降，迎風面降雨機率再提高。

更多中時新聞網報導

2026餐飲新勢力 Neo Bistro崛起

鍾欣凌變4億女星「騙吃騙喝更容易」

NBA》字母哥留下 公鹿啟動三方交易