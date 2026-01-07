天氣》低溫跌破10度！周五短暫回暖 下波冷氣團影響時間曝
明（8）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生。氣象署表示，周五、周六（9日、10日）白天氣溫稍回升，周六晚起到下周一（12日）清晨，另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷。
明天各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍在11至13度，南部及花東約13至15度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼，請適時增添衣物；降雨方面，北部及東半部地區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，桃園以北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機會。
氣象署預報，周五、周六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
周六晚起到下周一（12日）清晨，另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
下周一白天起到下周三（14日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
