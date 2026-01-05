天氣》低溫跌破5度！寒流今殺到 挑戰入冬以來最冷

強烈大陸冷氣團今天（6日）起南下，受清晨輻射冷卻影響，全晨全台最冷為台南市楠西區的8度，氣象署已針對北北基桃等12縣市發布低溫特報；氣象專家吳德榮表示，今天全台低溫在8度左右，至周六（10日）前強冷空氣持續籠罩，清晨平地低溫恐跌破5度，冷空氣會發展為入冬首波寒流，提醒民眾注意防寒、保暖。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團今起南下，東半部及恆春地區有局部短暫雨，北部短暫降雨後為多雲的狀況，中南部則為多雲到晴的天氣，清晨受輻射冷卻影響，低溫恐跌破10度，氣象署已針對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣發布低溫特報。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今起來襲的是乾冷的空氣，各地降雨會越來越少，尤其入夜後氣溫會驟降，東部、中南部日夜溫差超過10度，提醒民眾外出攜帶備用衣物，適時穿脫。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周六前持續受強冷空氣影響，因為水氣不多、天氣晴朗穩定，輻射冷卻效應更加顯著，清晨低溫恐跌破5度，台北測站也會出現10度以下低溫，發展為入冬首波寒流。

吳德榮提醒，未來幾日白天在陽光下或許不會感到特別寒冷，但太陽下山後溫度會迅速降低，日夜溫差變化相當劇烈，年長者及心血管疾病患者尤其要特別注意；周六白天至下周一（12日）冷空氣逐漸減弱，水氣同樣不多，還可以多曬幾天太陽。

