天氣》低溫跌13度！冷氣團南下越晚越冷 鋒面通過大雨炸3地

明（31日）鋒面通過，主要降雨集中在中部以北、東半部地區及南部的山區：溫度方面，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，各地越晚越冷，預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13~15度，整體感受較為濕冷。氣象署表示，東北季風或大陸冷氣團影響，將持續到下周二（2/3）清晨。

明（31日）鋒面通過，各地降雨機率逐漸提高，主要降雨集中在中部以北、東半部地區及南部的山區，南部平地亦有零星降雨機會；溫度方面，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭天氣轉涼，高溫約17至21度，中部及花蓮高溫約21至23度，南部及台東高溫約23至26度，但隨著冷空氣進一步南下，各地越晚越冷，預估夜晚清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約13~15度，南部及花東約16~19度，整體感受較為濕冷。

廣告 廣告

若溫度與水氣條件配合，明晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

氣象署預報，下周日（2/1）華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及東北部地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨，尤其北台灣降雨較持續，整日為陰雨的天氣。

下周一、下周二（2/2、2/3）清晨東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升；下周一水氣仍多，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，中部、東南部地區、恆春半島及南部山區有零星短暫雨，南部平地多雲；下周二水氣減少，東半部地區、基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三（2/4）到下周五（2/6）各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。2/7到到2/9另一冷空氣南下及影響，各地天氣轉冷；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多中時新聞網報導

NBA》阻攻悍將活塞史都華 目標DPOY

MLB》報答洋基 貝林傑不打經典賽

澳網》擊敗張德培徒弟 小祖維瑞夫連3屆闖4強