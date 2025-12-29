天氣》元旦強烈冷氣團殺到 跌破7度連凍3天

今天東北季風增強，北部氣溫稍微下降，高溫約20、21度，苗栗以北及花東地區有局部降雨，基隆北海岸及大台北山區有大雨機率；明天（31日）跨年水氣增多，北台灣降雨更明顯。周四（2026年1月1日）元旦強冷空氣南下，越晚越冷；周五至周日（2至4日）入冬首波強烈大陸冷氣團影響，低溫降至7度以下，北台灣由濕冷轉乾冷。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今天東北季風增強，北部及東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨機率，高溫略降，北部15至23度、中部12至28度、南部12至29度、東部11至28度。

吳德榮表示，明天跨年水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯，其他地區晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，周四元旦起強冷空氣南下，氣溫逐漸下降，越晚越冷；周五至周日清晨入冬最強冷空氣籠罩，台北氣象站降至12度，為首波強烈大陸冷氣團，平地最低溫下探7度以下，提醒民眾留意保暖。

降雨方面，吳德榮表示，周四、五迎風面北部及東北部有局部短暫雨，花東地區有零星飄雨機率，北部及東半部濕冷、中南部乾冷；周六、日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨。這波冷空氣0度線高度降至1500公尺，水氣條件不如上波，不過1500公尺以上高山飄雪現象仍可期待。

吳德榮提到，周日白天起冷空氣減弱，下周一（5日）之後還有強冷空氣，不過南下的時間與強度，各模式模擬皆不相同，且持續調整中，需再觀察。

