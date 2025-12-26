天氣》元旦後可能有寒流 跨年半個台灣濕答答

今天清晨氣溫仍偏低，最低溫在新北12.2度，其他地區約12至16度，白天大陸冷氣團減弱，氣溫稍微回升；今水氣逐漸減少，不過迎風面地區仍有局部短暫雨。氣象專家林得恩表示，下周三（31日）跨年夜東北季風增強，北部及東半部濕涼；元旦過後下一波強冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，應持續觀察。

中央氣象署表示，今大陸冷氣團逐漸減弱，清晨各地氣溫仍偏低，白天稍微回溫，北部18至20度，中南部約22至26度。降雨方面，水氣逐漸減少，但迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨；中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率。

氣象署表示，明天、下周一（28、29日）北台灣氣溫回升，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，台東及恆春半島有零星短暫降雨。

至於跨年、元旦的天氣，林得恩今一早在臉書發文指出，下周三跨年夜東北季風增強，北部、東北部降雨機率增高，中南部山區也有零星陣雨；元旦降雨將再擴大，影響至東半部地區。整體來看，跨年夜至元旦這段期間，北部及東北部濕涼，其他地區大致多雲到晴，要留意早晚溫差較大。

林得恩提到，下波強冷空氣預估元旦過後開始南下，強度有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

