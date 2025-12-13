天氣》入冬最強冷氣團！今晚更冷 連3天低溫挑戰10度以下

受大陸冷氣團影響，今、明兩天（14、15日）全台降溫有感，凌晨北部多處測站創入冬以來新低溫，中央氣象署表示，今天各地清晨低溫僅14度左右，基隆北海岸、大台北山區、中部山區等地有零星降雨；氣象專家林得恩也提醒，今天越晚會越冷，請民眾做好防寒措施。

氣象署表示，今起各地降溫有感，全台清晨低溫約14至16度，北部、宜蘭白天高溫僅17度，中南部高溫可達23度，但今天入夜後溫度會更低，中部以北、宜蘭低溫降至12度，南部、花東低溫也只有15度；降雨方面，因水氣明顯減少，各地轉為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區、中部山區、東半部地區及恆春半島有零星降雨。

明天持續受大陸冷氣團影響，各地低溫在10至14度之間，局部空曠地區受輻射冷卻影響，感受會更寒冷，白天大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；周三、周四（17、18日）東北季風稍微增強，北部、東北部降溫，新竹以南日夜溫差大，水氣同樣不算豐沛。

林得恩表示，今、明兩天全台降溫顯著，且今天越晚還會越冷，隨後溫度逐漸回升，尤其周末增溫會很明顯，下周二（23日）起又會逐漸變冷。

氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」也指出，北部多處平地測站今天已測得入冬以來新低溫，如新竹的關西工作站在凌晨1時50分就出現13.7度的低溫，新北、基隆、桃園等地低溫也僅14.1度，提醒民眾做好防寒措施。

