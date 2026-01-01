天氣》入冬最強冷氣團！北台灣冰雨「晚上剩8度」 高山恐降雪

由於強烈大陸冷氣團影響，明（2）日各地天氣寒冷，北台灣白天高溫僅13、14度，中部及花蓮約16至18度，南部及台東約19至22度，晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度。氣象署表示，下周日（4日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過下周一至下周四（5日至8日）又有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，明天桃園以北及東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨，北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有機率局部降雪、固態降水或結冰。

溫度方面，北台灣白天高溫僅13、14度，中部及花蓮約16至18度，南部及台東約19至22度，晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地約8至9度，南部及花東約13至15度。

氣象署說明，周六至下周日清晨（3日、4日）強烈大陸冷氣團影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫10至12度，南部及花東12至15度，下周日白天氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

下周一、下周二（5日、6日）桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周三、下周四（7日、8日）東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，由於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大。

