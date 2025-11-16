天氣》入秋最冷東北風！這兩天「低溫只剩15度」 一周天氣3變化
由於迎風面水氣多、東北季風增強，明（17）日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨，竹苗及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有零星降雨，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，晚上低溫約19、20度。氣象署表示，周二、周三（18日、19日）東北季風影響，中部以北低溫下探16至18度，南部、花東低溫18至21度。
氣象署指出，明天雨勢愈晚愈明顯，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨，桃園以北其他地區降雨機率高，竹苗及花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有零星降雨，中南部平地為多雲到晴；溫度方面愈晚愈涼，桃園以北及宜蘭上半天氣溫約21到24度，晚上約19、20度，其他地區早晚低溫19至22度，白天較為舒適溫暖，高溫約26至30度。
氣象署說明，周二基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨，桃園以北地區有短暫雨，竹苗及東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，周三北部、宜花地區有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨；中部以北及宜花天氣明顯偏涼，低溫下探16至18度，其他地區早晚亦涼，南部、花東低溫18至21度，各地感受偏冷。
周四、周五（20日、21日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，中部以北及宜蘭低溫15至17度，其他地區早晚亦涼，南部及花東17至20度，周六、下周日（22日、23日）東北季風稍減弱，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼，各地低溫17至21度，各地氣溫漸回升，早晚天氣仍涼；周四至下周日基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
