天氣》入秋最冷 今晨新北12.4度 明再一波低溫

入秋最強冷空氣發威，今（19日）晨新北市石門低溫僅12.4度，其他地區約15至17度，明天（20日）清晨苗栗以北仍可能再出現12度低溫；降雨方面，今起水氣逐漸減少，不過桃園以北及宜花地區仍有局部降雨機率。下周一（24日）另一波東北季風南下，北台灣再轉濕涼。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文表示，今晨本島最低溫在新北石門12.4度，台北南港也只有13.6度，台北氣象站降至16度，雖未符合大陸冷氣團（14度以下）定義，不過已是入秋以來最強的冷空氣。

今各地區氣溫：北部12至18度、中部14至23度、南部16至27度、東部15至25度；明晨苗栗以北仍將出現12度左右低溫，應注意保暖。

吳德榮表示，今晨中高層雲系移入，迎風面降水回波較多、伴隨降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天低層水氣逐日減少，今北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨；明基隆北海岸、東北部仍有局部短暫降雨機率。

最新模式模擬顯示，周五（21日）至周日迎風面仍有水氣，基隆北海岸、東北部偶有局部短暫雨機率，背風面晴朗穩定；周五、六（22日）北台灣偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日東北季風減弱，各地氣溫回升。

吳德榮表示，下周一另一波東北季風南下，迎風面降雨機率稍微提高，北部氣溫下降；下周二（25日）水氣減少，各地晴朗穩定，各地早晚很涼。

