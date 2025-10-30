天氣》入秋最大降溫 今晚下探18度 北部整周濕涼
今天東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨；北部轉涼，整天氣溫約21至26度。氣象專家林得恩表示，這次是今年入秋以來降溫最大的一波，預計影響至下周六（11月8日），北台灣今晚至明晨低溫下探18度，整天偏涼，中南部日夜溫差大。
林得恩今天一早在臉書發文指出，今天東北季風再度增強及鋒面通過影響，環境水氣增多，大氣不穩定度提高，降雨熱區包括新竹以北、基隆、宜蘭及花東地區；中南部仍維持多雲到晴，午後有降雨機率。目前評估，東北季風要到下周五、六才有逐漸減弱的趨勢。
溫度方面，林得恩表示，這次東北季風是入秋以來降溫最大的一波，新竹以北、基隆及宜蘭地區降溫最顯著，今晚至明晨低溫有機會來到18、19度，全天都有涼意；中南部地區白天氣溫仍偏高，但要留意日夜溫差增大，早出晚歸應適時調整衣物。
中央氣象署指出，未來一周大致受東北季風影響，北部及東半部有降雨機率，中南部地區天氣相對穩定；下周五、六東北季風減弱，北部氣溫回升，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨。
此外，氣象署發布陸上強風特報，由於東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風。
