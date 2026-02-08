天氣》全台低溫探10度！過年前冷氣團再涼2天 一周天氣四變化

由於寒流影響，明（9）日清晨之前各地非常寒冷，白天起寒流稍減弱，西半部及東北部低溫9至11度，花、東12至13度，北部、東北部及東部高溫為16至18度，東南部及中南部約20至22度，除澎湖之外，各縣市局部沿海或空曠地區今晚至明晨均有10度左右或以下低溫。氣象署表示，周三至周四清晨（11日、12日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。

氣象署指出，明天各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，清晨之前各地非常寒冷，白天起寒流稍減弱，西半部及東北部低溫9至11度，花、東12至13度，北部、東北部及東部高溫為16至18度，東南部及中南部約20至22度，除澎湖之外，各縣市局部沿海或空曠地區今晚至明晨均有10度左右或以下低溫，尤其是中部以北、宜蘭、金門及馬祖低溫時間較長。

氣象署說明，周二（10日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；周三至周四清晨鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下及影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，北部及東北部氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。

周四白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地氣溫回升，早晚偏涼；周五至下周日小年夜（13日至15日）各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周日東部地區亦有零星短暫雨。

