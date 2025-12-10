天氣》全台大降溫 連3天跌破10度 首波冷氣團周六到

今天上半天各地大致多雲到晴，下午東北季風稍微增強，迎風面水氣增多，北部及宜花地區轉有短暫陣雨；明天（12日）基隆北海岸、大台北東側及東半部有雨；周六（13日）下午入冬以來最強冷空氣南下，氣溫開始下降；周日至下周二（14至16日）低溫下探10度以下，達大陸冷氣團標準。

今晨受到輻射冷卻影響，氣溫仍偏低，中央氣象署觀測，最低溫在南投11.6度，其他地區低溫約12至15度。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼，北部15至25度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度；東半部偶有零星飄雨的機率。

最新模式模擬顯示，今晚至明天迎風面水氣略增，基隆北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨，其他地區仍為多雲時晴；明白天氣溫略降。

吳德榮表示，周六下午起冷空氣開始南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨；周日起乾冷空氣增強，各地晴朗，周日至下周二清晨氣溫降至最低，模式模擬仍為入冬以來最強的冷空氣，達大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）標準，平地低溫挑戰10度以下。

最新模式模擬，下周二白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。

