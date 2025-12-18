天氣》全台有雨 下最大地區曝 周日起連2波冷空氣

今天南方雲系北移，水氣增多，各地降雨機率提高，尤其東半部可能出現局部大雨，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪機率；由於東北季風減弱，北台灣氣溫稍微回升。周日（21日）東北季風再增強，迎風面仍有雨，北部轉涼；下周三、四（24、25日）另一波更強、更濕的冷空氣南下，北部、東半部濕冷，其他地區氣溫略降。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，中高雲由南海移入，結構鬆散，伴隨的降水回波偏弱，山區及東半部有局部降雨。最新模式模擬，今、明兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨，其他平地也有降雨機率。

溫度方面，今冷空氣略減弱，輻射冷卻也弱，清晨低溫明顯回升，各地約在17度左右；北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。

吳德榮表示，周日東北季風南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，北台灣轉涼；下周一逐漸轉乾，北部雨後轉多雲，天氣仍偏涼，東半部則有局部短暫雨機率；下周二（23日）東北季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

最新模式模擬顯示，下周三、四另一波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部有局部雨；北台灣微冷，其他地區氣溫也會稍微下降。

