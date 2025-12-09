天氣》全台猛變天跌破10度 入冬最強冷空氣要來了

今天東北季風減弱，水氣減少，各地低溫約16至20度，白天氣溫回升，西半部27至29度，日夜溫差大；明、後天（11、12日）迎風面水氣略增。氣象專家吳德榮表示，周六（13日）下午起入冬最強冷空氣南下，氣溫逐漸下滑，周日至下周二（14至16日）達大陸冷氣團標準，平地挑戰10度以下。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨北部、東半部低層雲已退至海上，各地沒有降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨機率。

溫度方面，今晨仍受輻射冷卻作用影響，最低溫出現在新竹12.5度，其他地區約14至16度；今北部15至28度、中部14至30度、南部14至30度、東部16至29度。

吳德榮表示，明天晚上至周五迎風面水氣略增，基隆北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨機率，其他地區晴時多雲。

最新歐洲模式模擬，周六下午起冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量增多，轉有局部短暫雨；周日至下周二乾冷空氣南下，各地轉晴朗，周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮提醒，周日晚上至下周二清晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來首波大陸冷氣團（台北觀測站≦14度），本島平地將挑戰10度以下；由於科學的極限，模式仍會微調，應持續觀察。

