天氣》全台降溫最低15度！北台灣濕涼 下周一冷空氣又發威

今晚明晨冷空氣影響最明顯，各地低溫15至18度，局部沿海空曠地區及近山區平地更低，明（4）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨。（示意圖／資料照）

由於水氣減少、東北季風持續影響，今晚明晨冷空氣影響最明顯，各地低溫15至18度，局部沿海空曠地區及近山區平地更低，明（4）日基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨。氣象署表示，下周一（8日）水氣增加、東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署指出，明天基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；溫度方面，各地低溫約15至18度，局部沿海空曠地區及近山區平地更低，北部及宜花白天高溫只有19至21度，中南部及台東高溫略降到24、25度，南北溫差較大。

廣告 廣告

氣象署說明，周五水氣稍減、東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周六、下周日（6日、7日）水氣減少、東北季風稍減弱，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。

下周一、下周二（8日、9日）水氣增加、東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；下周三（10日）水氣減少、東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地氣溫回升。

更多中時新聞網報導

民歌高峰會畫下句點 施孝榮哽咽

Ella曝Selina容光煥發還在拚2胎

HBL》孔官地轟生涯新高 高苑卡位12強