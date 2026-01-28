天氣》兩地低溫剩10度！東北風減弱白天回暖 下波轉雨時間曝

由於東北季風減弱，明（29）日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，西半部及宜蘭清晨低溫約12到15度，尤其新竹、苗栗可能有10度左右或以下低溫，花東約16至17度，白天各地氣溫回升。氣象署表示，周六（31日）下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及宜蘭地區轉為有局部短暫雨，中部地區亦轉為零星短暫雨，北部及宜蘭天氣轉涼。

氣象署指出，明天各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，高山夜間及清晨路面易結冰；溫度方面，由於輻射冷卻作用，西半部及宜蘭清晨低溫約12到15度，尤其新竹、苗栗可能有10度左右或以下低溫，花東約16至17度，白天氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，中南部日夜溫差較大。

氣象署說明，周五（30日）雲量及水氣稍增，各地大多為多雲，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；周六花東地區及恆春半島有局部短暫雨，白天溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭地區轉為有局部短暫雨，中部地區亦轉為零星短暫雨，北部及宜蘭天氣轉涼。

下周日至下周二（2月1日至3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，下周一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，下周二水氣減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨；下周三（2月4日）東北季風減弱，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及東北部氣溫回升。

