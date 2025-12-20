天氣》兩波東北季風將來襲 大雨轟3地濕又冷 低溫下探16度

明（21）日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天容易下雨，有局部較大雨勢發生的機率。氣象署表示，下周三（24日）東北季風再增強，下周四（25日）東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

明天新竹以北及東半部地區雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天容易下雨，有局部較大雨勢發生的機率，苗栗以南地區則是多雲到晴的天氣；氣溫方面，北部及宜蘭高溫下降，氣溫19至21度，感受較為濕涼，其他地區高溫變化不大，氣溫24至27度，感受溫暖舒適，至於各地早晚低溫為16至19度，要留意中南部日夜溫差大。

氣象署預報，下周一（22日）東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍減少，迎風面降雨區域縮小，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二（23日）東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風再增強，北台灣天氣轉涼。下周四東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周三、四水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下周五（26日）到下周六（27日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周五、下周六水氣稍減少，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

