天氣》冷冬大翻轉！氣象署估「反聖嬰」減弱 明年1－3月偏暖

由於輻射冷卻影響，今（15）日各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大。氣象署今日公布聖嬰展望，預估反聖嬰狀態將持續至冬初，並於冬末春初減弱回復至正常狀態，台灣明年1月至3月偏暖為主，預報不確定性仍偏高。氣象局長鄭明典則指出，「現在還維持反聖嬰狀態，有減弱回復中性狀態的趨勢～」。

氣象署表示，最近2個月熱帶海溫變化不大，11月仍呈現熱帶中東太平洋及西印度洋偏冷、西太平洋至東印度洋偏暖的型態。海洋大陸、中南半島及南海附近的對流旺盛，近赤道的印度洋西部及中太平洋對流偏弱。熱帶海氣環流，大致呈現反聖嬰及負相位印度洋偶極的耦合特徵。

氣象署說明，由過去類似年合成分析顯示，台灣1月至3月以偏暖訊號為主，2月及3月僅中部顯著偏暖；降雨方面，1月以偏濕為主，尤其東北部及恆春半島顯著偏濕，2月及3月以偏乾為主。

氣象署預測，明（17）日水氣偏少各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，清晨輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度較低，尤其清晨新竹近山區處有局部10度左右或以下低溫，中部以北及東半部地區白天高溫24至26度，南部地區約27度，西半部日夜溫差較大。

