天氣》冷到有雪！今晚起變天 北部降溫濕冷探14度

今天（2日）台灣周邊吹東北風，迎風面有局部短暫雨，入夜後東北季風開始增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢擴大，明天（3日）起冷空氣抵達，西半部低溫下探14度，中部以北3500公尺以上高山有可能降雪；氣象專家林得恩提醒，明晚至周四（4日）清晨是這波降溫最顯著的時段，提醒民眾做好保暖，避免受寒。

氣象署表示，今天環境偏東北風，白天桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東、中南部也有零星降雨，各地溫度在21至25度之間，感受適宜，入夜後東北季風開始增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢會擴大。

廣告 廣告

林得恩指出，歐洲模擬最新結果顯示，強冷空氣明天白天抵達台灣，明晚至周四清晨是這波降溫最顯著的時段，西半部整天都在14至18度之間，花東也只有17至20度，中部以北、東半部3500公尺以上高山有降雪機率，這波冷空氣一直影響至周六（6日）白天，接著各地雖然將逐漸回暖，但早晚依然偏涼，清晨低溫只有15度左右。

氣象署說，這波冷空氣是先濕後乾，明天至周四清晨迎風面有較大雨勢機率，周四白天起水氣開始減少，至下周一（8日）為止僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

更多中時新聞網報導

PSMA精準治療轉移性攝護腺癌

何壽川：近60年來 AI精進化工成為永續推手

世界盃男籃資格賽》中華主場再戰日本 圖齊強調將變陣