天氣》冷吱吱！17縣市低溫特報 2縣市有感「非常寒冷」

由於強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署發布低溫特報，今日傍晚至明晨（8日、9日）各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，其中新北市及宜蘭縣為橙色燈號，局部地區有持續10度左右或以下氣溫。

低溫影響時間為8日傍晚至9日清晨，橙色燈號（非常寒冷）區域包括新北市、宜蘭縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）區域為基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署表示，由於強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今日各地清晨寒冷，低溫約11至15度，局部地區有10度以下低溫發生，北部及宜蘭高溫約14至15度，整日偏冷，中部及花東18至21度，南部約20至22度，中南部及花東白天亦偏涼。

降雨方面，北部、東半部地區及中南部山區雲量偏多，降雨主要集中在基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，桃園以北、花東地區、新竹以南山區及恆春半島亦有零星降雨機會，高山地區氣溫偏低，有霧淞、結冰或結霜機率。

