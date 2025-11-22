天氣一冷就衝薑母鴨、羊肉爐？醫點名「這1種人」補再多也沒用 很多人都中招
天氣一轉涼，就急著吃薑母鴨、羊肉爐？ 別人說「很補」就跟著吃，結果越補越上火、冒痘痘？ 手腳冰冷、氣色差，卻不知道自己到底該補什麼？其實不是進補沒效，而是你「補錯了」！
常見的進補體質與飲食建議
中醫體系醫療長周宗翰醫師提醒，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。補錯了，反而會火上澆油，加重身體負擔！
．氣虛型→容易累、說話有氣無力、常感冒
你該這樣吃： 以「補氣」為主。可適量食用 山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯、牛肉，為身體打氣。
要避開這些：生冷瓜果、冰品、白蘿蔔（會破氣，抵銷補氣效果）。
．血虛型→臉色蒼白或蠟黃、頭暈、嘴唇白、指甲易斷
你該這樣吃：以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜、葡萄。
要避開這些：寒涼食物及過度辛辣的刺激物。
．陽虛型→手腳冰冷、特別怕冷、精神不振、容易腹瀉
你該這樣吃：以「溫陽散寒」為主。可吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃、薑，讓身體由內暖起來。
要避開這些：任何冰品、冷飲、生菜沙拉等寒性食物。
．陰虛型→口乾舌燥、手心腳心熱、晚上睡不好、易長痘
你該這樣吃：應以「滋陰潤燥」為主。可吃百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻、黑豆。
要避開這些：絕對要避免薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等燥熱補品，會越補火越大！
秋冬進補3原則 你一定要做
1、先辨體質再進補：不確定自己的體質，就先找中醫師
2、溫和漸進不過度：天氣剛轉涼，可先從山藥排骨湯、四神湯等「平補」開始
3、作息正常不熬夜：熬夜最傷陰血，補再多也沒用
（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
·中醫師警告「這些情況進補」恐害長痘、便秘、血壓飆 感冒的人注意
·「純米、米酒水、米酒頭、料理米酒」差在哪？營養師揭個別用途 這1瓶經濟又實惠
