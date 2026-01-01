天氣一冷就跑廁所？ 醫警告：攝護腺肥大最怕這5件事

隨著年齡增長，不少男性可能會碰到攝護腺肥大的問題。泌尿科醫師陳鈺昕指出，男性約在40歲之後，攝護腺容易因良性增生而逐漸變大，進而壓迫尿道與膀胱，出現頻尿、夜尿、急尿等症狀，一旦受到外在刺激，情況往往會更加明顯。

陳鈺昕在臉書分享，攝護腺肥大主要與年齡及荷爾蒙變化有關，初期症狀常被誤以為是過勞或壓力大，但其實有不少生活習慣，會在不知不覺中讓排尿問題惡化。

首先是天氣轉冷，低溫容易刺激交感神經活躍，使攝護腺及尿道周圍肌肉收縮，導致排尿困難、頻尿與急尿情形加劇。其次是不當飲食，像是紅肉、內臟、油炸物等高脂肪食物，可能加重發炎反應；而酒精、咖啡、濃茶、可樂等含咖啡因飲品，則會刺激攝護腺充血、促使膀胱收縮，使頻尿與殘尿感更加明顯。含酒精的補品如薑母鴨、羊肉爐，也可能使攝護腺腫脹，需特別留意。

久坐不動也是常見原因，長時間維持同一姿勢超過半小時，容易壓迫骨盆腔與攝護腺，影響血液循環，增加腫脹與排尿不順的風險。長時間騎乘機車或單車，坐墊持續壓迫會陰部，同樣可能刺激攝護腺，甚至引發發炎。

藥物影響也不可忽視。陳鈺昕提醒，冬季感冒盛行，部分感冒藥中含有抗組織胺或偽麻黃素，可能使攝護腺與膀胱出口的平滑肌收縮，增加排尿阻力，嚴重時甚至引發急性尿滯留，需緊急就醫處理。

陳鈺昕建議，男性除了注意保暖、調整飲食與避免久坐外，若頻尿、夜尿、急尿或殘尿感已明顯影響生活品質，應及早就醫評估，透過專業治療控制症狀，避免病情持續惡化。

