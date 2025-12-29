天氣一冷心跳就亂？黃奭毓醫師：「心房顫動」高峰季來臨 九成中風可預防

一踏出餐廳，冷風迎面吹來，高阿姨突然感覺心跳加快、頭暈想吐，還來不及反應就跌坐在地。送到急診後，醫師診斷她罹患「心房顫動」，甚至已出現短暫性中風跡象。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓醫師指出，這樣的情況在冬天特別常見，「很多病人平時都好好的，一變冷，心臟就開始不安分。」若沒有及時治療，心房顫動不只是心悸不舒服，更可能引發中風、心衰竭等嚴重後果。

心房顫動就是心跳不規律

心房顫動（Atrial Fibrillation, AF）是一種常見的心律不整，原因是心房內電流傳導變得混亂又快速，導致心跳節奏完全失序。黃奭毓形容，正常心跳像節奏規律的鼓聲，但心房顫動時，就像「亂敲鑼鼓」，心臟無法有效把血液送出去。

當血液在心房內滯留，就容易形成血栓，一旦血栓隨血流跑到腦部，就可能造成缺血性腦中風。研究顯示，心房顫動患者的中風風險，是一般人的 5 倍，而且中風後復原也較差。

為什麼一變冷 心跳就失控？

臨床觀察發現，心房顫動在冬季明顯增加，主要與以下因素有關：

氣溫下降 → 血管收縮、血壓上升，心臟負擔變重

交感神經活性增加 → 心跳更容易不穩

感冒、呼吸道感染、發燒 → 誘發心律不整

活動量減少、體重增加 → 血壓、血糖控制變差

特別是高齡者、有高血壓、糖尿病、心臟病或慢性腎臟病的人，冬天更是高風險族群。

心房顫動可能心悸或直接中風 這些症狀要小心

並不是每個人都會明顯心悸，有些人甚至「沒特別感覺就中風」。常見警訊包括：

心悸、心跳忽快忽慢

胸悶、呼吸困難

頭暈、容易疲倦

不明原因中風

黃奭毓提醒，只要出現上述狀況，應盡早就醫，透過心電圖或 24 小時心律監測確認是否為心房顫動。

九成中風可預防 心房顫動是關鍵警訊

在討論心房顫動治療之前，必須先正視一個關鍵事實，腦中風本身，就是全球主要死亡原因之一。世界中風組織（World Stroke Organization, WSO）指出，高達 90% 的腦中風其實是可以預防的，只要民眾能正確認識危險因子、培養健康行為並及早介入，就有機會大幅降低中風風險。

根據衛生福利部公布的 113年國人死因統計，腦血管疾病共奪走約 1.2 萬人生命，高居國人十大死因第 4 名，等於平均每 42 分鐘，就有 1 人死於腦血管疾病。

黃奭毓醫師提醒，中風的可怕之處不只在於致死率，更在於後續失能與長期後遺症。一旦發生中風，不僅病患生活品質大幅下降，也常讓家屬與照顧者背負沉重的身心與經濟壓力，因此，像心房顫動這類會大幅提高中風風險的疾病，更不能輕忽。

治療心房顫動，醫師通常會從三個方向著手：

1.預防中風

使用抗凝血藥物（如新型口服抗凝劑），降低血栓形成風險。

2.控制心跳或心律

透過藥物調整心跳速度或恢復規律節奏。

3.根治性治療：心導管消融術

針對造成心律不整的異常電訊號進行隔離或消融，是目前效果相當好的治療方式。

「脈衝場消融術」燒跟凍之外的新選擇

近年出現的新技術——脈衝場消融術（Pulsed Field Ablation, PFA），成為心房顫動治療的重要進展。傳統消融多使用射頻熱能或冷凍能量，可能影響到心臟周邊的食道、神經；而 PFA 利用極短時間的高電壓電場，選擇性破壞心肌細胞，較不傷及其他組織。

非熱傷害，降低食道與神經受損風險

手術時間短，多數 1 小時內完成

復原快，臨床成功率與傳統消融相當甚至更高

目前此技術已在歐美及亞洲多國臨床使用，被視為心房顫動治療的新里程碑。

項目 一般消融術（熱能／冷凍） 脈衝場消融術 (PFA) 能量來源 射頻熱能或冷凍球囊 超高壓、極短脈衝電場 作用機制 利用熱或冷破壞異常電傳導組織，造成燒灼或冷凍傷害 利用電場使心肌細胞膜不可逆通孔化導致細胞死亡，而非熱傷害 優點 臨床常規，有長期使用經驗 心肌外組織損傷風險較低、手術時間短 缺點 可能傷及食道、橫膈神經、肺靜脈狹窄等 新技術，設備、操作經驗尚未全面普及 臨床成功率 成功隔離肺靜脈與心律控制已被廣泛驗證 臨床研究顯示成功率極高，併發症率低 (例如：1年內安全事件率約0.7 %) 適用對象 多數需要消融之心房顫動患者 適用於心房顫動，希望降低併發症風險者；仍需視院所和設備而定

冬天護心關鍵

黃奭毓提醒，預防心房顫動發作，日常生活很重要：

規律服藥、定期追蹤心臟狀況

適度運動，避免突然暴露在極冷環境

穩定控制血壓、血糖與體重

避免過量咖啡因與酒精

國泰綜合醫院心血管中心病房主任 黃奭毓醫師

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

