天氣》冷氣團今晚殺到 連3天急凍10度 高山有望下雪

今天受東北季風影響，各地偏涼，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，新竹以北、花東地區、恆春半島及中南部山區也有局部短暫雨；今晚大陸冷氣團開始南下，中部以北及宜蘭氣溫下降，3500公尺以上高山有降雪機率；明（14日）起轉乾，明晚至下周二（16日）氣溫降至最低，局部地區下探10度以下。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移出，迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，基隆北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。

最新歐洲模式模擬顯示，今下午起冷空氣南下，氣溫逐漸下降，北部越晚越冷，將從22降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度；今下半天3500公尺以上高山短暫處在微量飄雪的臨界條件，是否能順利飄雪尚待觀察。

吳德榮表示，明起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，明天至下周二清晨白天陽光下舒適、早晚因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，為入冬以來最強、首波達大陸冷氣團標準的冷空氣，平地低溫挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

最新模式模擬顯示，下周二白天起冷空氣減弱、氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下周四（18日）西半部晴朗，東側水氣增多，基隆北海岸、東半部偶有局部短暫降雨；下周五（19日）水氣接近，影響程度需再觀察。

