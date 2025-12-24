天氣》冷氣團來了！全台急凍「北部高溫16度」 耶誕節越晚越寒冷

由於大陸冷氣團南下，氣象署表示，明（25）日各地氣溫下降，北部及宜蘭白天高溫僅16至20度，越晚越低溫，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，空曠地區可能再低1至2度，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有機率局部降雪、霰或結冰。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，明晚至周五（25日至26日）間是這波最冷時段，各地低溫普遍下探12至14度。

氣象署預估，明天北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有機率局部降雪、霰或結冰；溫度方面，北部及宜蘭白天高溫僅16至20度，中南部及台東20至24度，入夜後中部以北及宜花低溫約13至15度，南部及台東約15至16度，空曠地區可能再低1至2度。

氣象署說明，周五水氣較多、大陸冷氣團南下，桃園以北及宜蘭地區有廣泛降雨，並有局部較大雨勢，北部、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中部、東部3000公尺以上高山及北部、宜蘭2000公尺以上山區有機率局部降雪、其他固態降水或結冰，中部以北及宜花天氣轉冷，其他地區早晚亦冷。

周六、下周日（27日、28日）水氣稍減、大陸冷氣團減弱，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，周六新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山有機率零星降雪、其他固態降水或結冰，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼。

下周一（29日）東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨，北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼；下周二、下周三（30日、31日）東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及宜蘭白天高溫稍下降。

