天氣》冷氣團來襲「氣溫狂降雨勢大」！回暖時間曝

今晚起至明天（2/1）華南雲系東移及大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度。氣象署表示，下周一到下周二（2/2、2/3）清晨大陸冷氣團持續影響，白天起大陸冷氣團減弱，下周六（2/7）鋒面通過及另一大陸冷氣團南下。

今晚起至明天（2/1）中部以北及宜蘭地區有廣泛的降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及台中以北山區有局部較大雨勢，其他地區也都有局部降雨機率。

廣告 廣告

各地氣溫下降，北部、宜蘭整天約13至16度，感受較為濕冷，夜晚清晨中南部及花東低溫約14至18度，白天高溫約19至25度，若溫度與水氣條件配合，中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

氣象署預報，下周一、下周二清晨大陸冷氣團持續影響，北部及宜花天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；下周二白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；下周一、下周二清晨水氣仍多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，北部、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，南部平地為多雲；下周二白天起水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三（2/4）到下周五（2/6）白天各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周五（2/6）晚間鋒面接近，北部、宜花地區轉為有零星短暫雨，下周六鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，中部以北、宜花天氣明顯轉冷，其他地區晚起轉冷；迎風面基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區普遍有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

更多中時新聞網報導

星宇A350藝術機 下半年啟航

關稅衝擊就學 政大急難慰助最高5萬

李孟諺打臉國土署 土方可跨縣市互助