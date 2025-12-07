天氣》冷氣團前鋒殺到 今起一路冷！低溫跌破10度

今天（8日）東北季風開始增強，迎風面水氣增加、天氣轉涼，氣象專家吳德榮指出，今起兩波東北季風接力來襲，天氣型態都是先濕後乾，下波冷空氣會在周六（13日）抵達，且強度會達到大陸冷氣團等級，下周日、下周一（14、15日）本島平地低溫將跌破10度，下周二（16日）起才會回暖。

中央氣象署表示，東北季風今天開始增強，迎風面的基隆北海岸、大台北與宜蘭地區有局部大雨機率，桃、竹、花蓮也可能有局部短暫降雨，溫度部分北部、東北部轉涼，白天高溫只剩21度，早晚低溫僅14度；明天（9日）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部濕涼。

氣象署指出，周三（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升、水氣減少；周四、周五（11、12日）迎風面水氣稍增；周六東北季風增強，這波冷空氣強度較明顯，下周日起全台明顯轉涼，到下周二才會回暖，水氣也會消退，除了迎風面還有局部短暫雨勢，其他地區為多雲到晴的天氣。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文表示，最新歐洲模式模擬顯示，周六午後冷空氣前緣就會抵達台灣附近，北部、東半部雲量逐漸增加、轉雨，溫度也會開始下降；下周日、下周一乾冷空氣南下，強度將達到大陸冷氣團標準，雖然不會下雨，但溫度會大幅降低，尤其早晚會很冷，本島平地低溫可能只剩下個位數，提醒民眾做好防寒準備。

