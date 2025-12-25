天氣》冷氣團抵達「各地急凍」！2地大雨下到紅爆 回暖時間曝

今晚至明（26）日清晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，降雨趨勢可以看到，未來兩天新北、宜蘭呈雨量較高的紅色。此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。氣象署表示，下周日、下周一（28、29日）北部及東北部氣溫回升。

今晚至明日中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花、東約14至16度，空曠地區溫度可能會再低一些，明天白天高溫在北部及宜花約16至18度，感受較為濕冷，中南部高溫約21至23度；在降雨方面，水氣增多，北部、東半部、恆春半島及中南部山區有局部降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨時間長，有局部大雨發生的機率，中南部平地亦有零星降雨機會，外出建議攜帶雨具備用，此外，若溫度及水氣配合，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

廣告 廣告

氣象署預報，周六（27日）大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，苗栗以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層雲系仍多，新竹以南山區有零星短暫雨，中部以北、東北部及東部3000公尺以上高山仍有零星降雪、其他固態降水或結冰的機率。

下周日、下周一北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲。低溫預測，西半部12~16度，東半部及澎湖16~19，金門、馬祖13~14度。

下周二到下周四（12月30日~1月1日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另氣象粉專「台灣颱風論壇」在Threads發文表示，冷氣團輕鬆達標！現在開始就會由北向南陸續轉冷了，尤其是北部、宜蘭。他還提到，很多人前幾天都在問冬天是不是不見了，但冬季才打到差不多第三局而已，現在就宣告真的太早了。

更多中時新聞網報導

卡麥隆憂《阿凡達3》票房 賺不夠多 續集就喊停

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉

101煙火照辦 全台耶誕維安升級