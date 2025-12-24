天氣》冷氣團殺到 今晚下探10度 濕冷到周六

今天（25日）耶誕節大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北部白天高溫僅18、19度，越晚越冷，入夜至明晨低溫下探10度；北部、東半部及中南部山區降雨機率高，尤其桃園以北及宜蘭可能出現局部大雨，2000公尺以上高山有降雪機率。這波冷氣團影響至周六（27日），周日（28日）起轉乾、氣溫略升；下周一至周三（29至31日）天氣回暖。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨迎風面雲量增多，南台灣有鬆散的雲層通過，北部、東側海上及南部皆有降水回波，東北部有明顯降雨。

廣告 廣告

最新歐洲模式模擬顯示，今天至周六入冬第2波大陸冷氣團籠罩，北部、東半部有局部短暫雨，北台灣濕冷，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨機率；北部氣溫驟降、越晚越冷，今晚至明晨平地低溫可降至10度左右。

吳德榮表示，今天至周六0度線的高度逐漸降低至3000公尺以下，合歡山、雪山、南湖等高山若水氣配合，皆有零星飄雪機率；今晚、明天2000公尺左右的高山氣溫也會降至接近0度，冰霰、霧淞等固態降水機率高。

最新模式模擬顯示，周日轉乾，氣溫略升，北部雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率；下周一至周三天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨機率。

更多中時新聞網報導

李相燁戲裡癡情 戲外是老婆傻瓜

世界盃男籃資格賽》中華隊主場沒了 兩岸大戰到馬尼拉

MLB》村上宗隆報到 秀「白襪」嗨翻全場