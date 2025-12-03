天氣》冷空氣發威 今晨低溫12.6度 下波濕冷時間曝

今天持續受東北季風影響，清晨最低溫在雲林12.6度，水氣逐漸減少，基隆北海岸及宜蘭地區有局部短暫雨。氣象專家吳德榮表示，明天（5日）氣溫還是偏低，中部以北清晨低溫仍可降至12度左右；周末（6、7日）東北季風減弱，白天起氣溫逐漸回升；下周一（8日）另一波東北季風增強，北台灣再轉濕冷。

中央氣象署觀測資料顯示，今天清晨最低溫在雲林12.6度，新北石碇也只有13.3度，其他地區低溫約13至15度。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今、明兩天水氣減少，北部多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率，今北部13至20度、中部13至26度、南部15至28度、東部14至26度；明晨中部以北平地低溫仍可降至12度左右。

最新模式模擬顯示，周六、日東北季風減弱，水氣減少，迎風面東半部偶有局部短暫降雨機率；周六清晨仍有輻射低溫，白天起氣溫逐日回升。

吳德榮表示，下周一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，北部及東半部有局部短暫降雨；下周二（9日）東北季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小；下周三（10日）東半部偶有局部短暫降雨機率，西半部多雲時晴。

最新美國系集模式模擬顯示，周末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動有發展成颱的機率，下周將大致循天琴的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，對台灣沒有威脅。

