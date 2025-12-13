天氣》冷空氣逼近 鄭明典曬1圖：很快就開始降溫

今天（13日）晚上即將迎接入冬首波大陸冷氣團，明天至下周一（14至15日）清晨最冷，局部地區低溫下探10度左右。前中央氣象局長鄭明典今在臉書發文表示，從今早的氣象預測圖來看，目前冷空氣尚未到達台灣，不過已經很接近了，很快就會開始降溫。

鄭明典今天一早在臉書發文指出，根據今上午8點的地面氣壓和降雨的預測圖有2個重點，第一是冷高壓的確沿著青藏高原邊緣往南移動；另外則是台灣東北方等壓線向上突起，就是先前提到台灣附近有低壓發展。

廣告 廣告

鄭明典說明，依照目前的預測圖顯示，冷空氣尚未到達台灣，但是很接近了，很快就會有溫度上的反應。

中央氣象署指出，今晚大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下滑，明天至下周一中部以北及東半部偏冷，低溫約11至15度，白天高溫也只有16、17度，南部地區早晚冷；各地大致晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨機率。

氣象署表示，下周一白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，西半部留意日夜溫差大；下周一、二（16日）各地晴到多雲，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周三（17日）東北季風增強，下周四（18日）天氣偏涼，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

更多中時新聞網報導

射箭》整季全勝添信心 邱意晴瞄準亞運

金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓

米莉愛考克4.5個月練就《超少女》