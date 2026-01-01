天氣》冷空氣一波比一波強 專家示警：凍很久

今天元旦入冬首波強烈大陸冷氣團南下，氣象專家林得恩提醒，這波降溫來得又強又猛，至少持續到周日（4日），下一波更強的冷空氣在下周一（5日）馬上跟進；長期預報資料顯示，1月上旬整體氣溫偏低且持續時間較長，冷空氣都可達冷氣團甚至寒流等級，提醒民眾做好保暖。

林得恩今天在臉書「林老師氣象站」發文指出，2026年首波降溫來得又強又猛，今強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫明顯下降，其他地區晚上起也會降溫；基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，苗栗以北、東半部、恆春半島及中南部山區也有零星雨。

林得恩表示，這波強烈大陸冷氣團要到周日白天才會稍微減弱，不過下一波冷空氣又會在下周一接力南下；長期預報顯示，1月份上旬整體氣溫偏低，且持續時間較長。

天氣風險公司分析師薛皓天也在臉書粉專發文表示，今白天起北部氣溫會逐步下降，入夜各地低溫約在13至15度，空曠處及近山區下探10至12度；明天清晨輻射冷卻加成，西半部局部地區低溫將跌破10度。

薛皓天說明，周日強烈大陸冷氣團減弱，各地晴到多雲，氣溫回升，高溫上看20度，南部可達25度，清晨氣溫仍偏低，約13至16度；下周一新一波冷空氣南下，下周二冷空氣再增強，有機會達寒流等級。

薛皓天提醒，從預報上來看，1月上旬大致受北方乾冷空氣影響，台灣長時間氣溫偏低，冷空氣強度都可達冷氣團等級，更有局部達寒流機會，呼籲民眾做好防寒準備。

